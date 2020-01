Koning Filip dringt in kerstboodschap aan om voort te maken met de regeringsvorming: "Mensen raken hun houvast kwijt"

De koning wil niet dat we opgeven. "We beleven een scharnierperiode. Ons sociaaleconomisch model en onze benadering van het milieu worden in vraag gesteld. Velen van ons raken zo hun houvast kwijt. Daarom mogen we niet aan de kant blijven staan, minder dan ooit."



Het land staat voor tal van uitdagingen. Naast het klimaat, de stijgende armoede en de mindere economische groei baart "geweld dat in vele gedaanten ons omringt" Filip zorgen. "Geweld verborgen binnen het gezin, sluipend in het misbruik van alcohol en drugs, vooral bij jongeren, vals in roddels en kwaadsprekerij, maar ook duidelijk zichtbaar in woorden die veroordelen of in een vernietigend gebaar."