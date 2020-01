De Queen omringd door familie, maar ze verbergt het niet in haar kerstboodschap: een "hobbelig" jaar achter de rug

Prins Philip veroorzaakte begin dit jaar een auto-ongeval. Na flink veel media-aandacht en lang beraad leverde de 98-jarige prins uiteindelijk zijn rijbewijs in. Prins Andrew legde vorige maand dan weer zijn publieke functies neer nadat hij een omstreden BBC-interview had gegeven over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein, de Amerikaanse miljardair die voor seksueel misbruik werd veroordeeld en zich later in zijn cel van het leven beroofde.



En dan was er ook de delicate relatie tussen kleinzoon prins Harry, zijn echtgenote Meghan Markle en de Britse tabloids (populaire kranten). Het koppel sleept enkele kranten voor de rechter. Ze beschuldigen hen van pestgedrag en flagrante onwaarheden. In een tv-documentaire in oktober liet een geëmotioneerde Meghan weten dat haar leven sinds haar huwelijk met de prins "een strijd" is.