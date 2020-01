"Je kan hen vermoorden met liefde": Kevin Spacey lost opnieuw bevreemdend filmpje op kerstavond

"Jullie hadden toch niet echt gedacht dat ik de kans zou laten voorbijgaan om jullie een zalig kerstfeest te wensen?", steekt hij van wal, terwijl hij een open haardvuur oppookt. "Het is best een goed jaar geweest en ik ben dankbaar dat ik opnieuw in goede gezondheid ben. In dat licht heb ik enkele veranderingen in mijn leven doorgevoerd en ik wil jullie uitnodigen om met me mee te doen."

"Terwijl we 2020 binnenstappen, wil ik mijn stem uitbrengen voor meer goeds in deze wereld", gaat hij voort. "Ah ja, ik weet wat jullie denken, meent hij dit? Ik ben doodernstig. Het is niet zo moeilijk, geloof me. De volgende keer dat iemand iets doet dat je niet fijn vindt, kan je in de aanval gaan, maar je kan ook wachten met vuren en het onverwachte doen. You can kill them with kindness (Je kan hen vermoorden met liefde)."