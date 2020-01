Laatste Sea King mogelijk toch nog de lucht in

De laatste Sea King staat voorlopig stil, want de iconische helikopters zijn in Koksijde vervangen door de nieuwe NH90-toestellen. Brecht Vandecasteele kan niet langer aanzien dat de laatste Sea King stilstaat. Hij heeft zelf 15 jaar met de Sea King gevlogen. Hij heeft nu een Engels bedrijf bereid gevonden om een bod te doen op het laatste toestel. Historic Helicopters is de kandidaat-koper. "Het is de bedoeling dat zij Belgische en Europese airshows gaan aandoen met het Belgische toestel", zegt Brecht.

Na al die reddingen zelf gered?

"Ik merk dat de mensen laaiend enthousiast zijn. Als Historic Helicopters het toestel overneemt, gaan ze een volledig opgeleide crew inschakelen om ermee te vliegen." Vandecasteele weet wellicht na de kerstvakantie of Defensie het bod aanvaardt en of de Sea King dan na al die reddingen zelf gered wordt.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":