Mildere temperaturen geven Australische brandweerlieden even adempauze, maar einde bosbranden lang niet in zicht

In heel Australië is de voorbije maanden al zo'n 5 miljoen hectare verwoest door de hevige bosbranden. Negen mensen kwamen om het leven en bijna 1.000 woningen werden vernield. New South Wales, de dichtstbevolktste deelstaat, werd het zwaarst getroffen. Daar raakten bijna 850 woningen verwoest. Ten noorden, westen en zuiden van Sydney ging meer dan 3 miljoen hectare bos in vlammen op. Dat is een oppervlakte vergelijkbaar met die van België.