Legerchef bezoekt militairen die nog steeds op straat patrouilleren: "Na vijf jaar moet er structurele oplossing komen"

Ondertussen zijn we bijna vijf jaar nadat de eerste militairen werden ingezet. "Wanneer er een crisis is, zijn wij de enigen die zeer snel gekwalificeerd personeel kunnen inzetten in grote getale. Dat is wat we hebben gedaan", zegt generaal Marc Compernol. "Na vijf jaar zou er een andere - structurele - oplossing moeten worden gevonden. Onze roeping ligt eigenlijk ergens anders. Nu gaat het om de binnenlandse veiligheid van alle dag, wat een taak van de politie is."