Ook gratis bus en tram op kerstzondagen voor shoppers in Gent? "We willen dat de komende jaren herbekijken"

Elke eerste zondag van de maand kan je gratis de tram en bus nemen om te shoppen in Gent. Maar dat geldt niet voor de zondagen tijdens de kerstvakantie, en dat zorgt voor verwarring en ontgoocheling bij shoppers en handelaars.

Drukste periode

Sommige shoppers en handelaars vinden het jammer dat het openbaar vervoer niet gratis is op de zondagen tijdens de kerstvakantie, wanneer het de drukste periode van het jaar is. "Wij voorzien gratis bussen en trams op elke eerste zondag van de maand, het hele jaar door. Dat vinden we enorm belangrijk, maar dat kost ons ook heel wat geld, een kleine 400.000 euro betalen we daarvoor aan De Lijn", zegt schepen van Handel Sofie Bracke.

Vast contract

Het contract met De Lijn geldt voor elke eerste zondag van de maand, "dus niet voor andere zondagen waarop handelaars hun winkels openen. Als we dan ook het openbaar vervoer gratis willen maken komt er al snel 30.000 euro per dag bij en dat is niet niets", zegt schepen Bracke. "We snappen de verwarring bij de mensen en daarom gaan we ook kijken wat er kan veranderen in de toekomst."

Volgend jaar zijn er sowieso nog geen gratis bussen en trams op kerstzondagen, vanaf 2021 kan dat misschien veranderen.