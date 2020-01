Vakbonden en directie Febelco bereiken akkoord: staking op oudejaar afgewend

"De staking heeft ertoe geleid dat er nu een oplossing is gevonden voor oudejaarsavond", zegt Sven Robbrecht van de vakbond BBTK-ABVV. Zo werd afgesproken dat de avondronde van de chauffeurs in Zolder op 31 december wordt afgeschaft. Er zal dan enkel een ochtend- en middagronde plaatsvinden.



"En we hebben ook afspraken gemaakt over het toekomstig sociaal overleg dat in Zolder en over alle vestigingen zal plaatsvinden", zegt Robbrecht nog. "De staking van 31 december is daarmee van de baan. De actie van vandaag wordt wel nog voortgezet."

Ook CEO Eric Van Nueten van Febelco bevestigt dat werd overeengekomen om de avondronde vanuit de vestiging in Zolder volgende week dinsdag te schrappen. "We hadden sowieso al getracht om het aantal avondrondes op de feestdagen dit jaar tot een minimum te herleiden, en vanaf 2020 af te schaffen. Maar in Zolder zal die laatste ronde dus nu al niet meer gereden worden."