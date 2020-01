Plopsa Groep neemt Comics Station in Antwerpen-Centraal over: “Plaats voor Urbanus, maar ook voor Maya De Bij”

Comics Station in het station Antwerpen-Centraal zocht al langer naar een overnemer om het pretpark een nieuwe boost te geven. Die overnemer is nu gevonden: Plopsa Groep, een onderdeel van Studio 100. Plopsa Groep heeft al verschillende pretparken waaronder Plopsaland in De Panne, Plopsa Indoor in Hasselt en een park in het Waalse Coo.

Jommeke en Bumba

Comics Station staat in het teken van bekende stripfiguren. “Dat zal niet veranderen”, zegt Steve Van den Kerkhof van de Plopsa Groep. “We hebben een nieuwe overeenkomst met Standaard uitgeverij. Figuren als Jommeke, Suske en Wiske, Urbanus en Kiekeboe zullen zeker blijven. Daarnaast is er ook plaats voor onze figuren zoals Maya De Bij en Bumba de clown.”

Comics Station zal nog wel van naam veranderen, maar dat wordt later beslist. In de paasvakantie gaat het weer open.