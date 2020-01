Russische president Poetin noemt Poolse ambassadeur tijdens Tweede Wereldoorlog "antisemitisch zwijn"

Poetin baseert zich op archiefmateriaal, dat na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland werd meegenomen. De Poolse ambassadeur in Berlijn schreef in 1938 in een rapport aan de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, dat hij een standbeeld voor Hitler zou oprichten in Warschau, als die zijn plan zou uitvoeren om Joden te deporteren naar Afrika, om ze daarna daar uit te roeien, ontdekte Poetin in de historische bronnen.