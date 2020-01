Singapore laat kussende vrouwen schrappen uit nieuwste "Star Wars"-film

Maar in de kopieën die van de film circuleren in Singapore wordt die scène dus weggelaten. De lokale mediaregulator laat aan BBC News weten dat de scène geschrapt werd omdat de film anders in een hogere leeftijdscategorie zou belanden. Zonder de kus mag iedereen die 13 jaar en ouder is "The rise of Skywalker" gaan bekijken in de bioscoop in de stadstaat in Zuidoost-Azië.