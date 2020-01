Turkse ambassade: "Geen concrete plannen om 40 imams naar België te sturen"

De minister wil daarom werk maken van een Vlaamse imamopleiding. "Er is nood aan een gedegen en gedragen imamopleiding. Daar wil ik, in samenwerking met de geloofsgemeenschap, mee mijn schouders onder zetten", zegt hij.

Daarnaast wil hij ook bekijken of de inburgeringsplicht ook kan opgelegd worden aan àlle buitenlandse imams. "Turkse imams die een inreisvisum krijgen zijn onderhevig aan de inburgeringsplicht wanneer ze actief zullen zijn in een erkende moskee. Zij moeten dan Nederlands leren en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie volgen. Maar als ze naar ons land komen om actief te zijn in een niet-erkende moskee, dan geldt er momenteel geen inburgeringsplicht. Het is voor mij de logica zelve dat buitenlandse imams sowieso onderhevig zijn aan inburgeringsplicht", zegt de minister.