Veroordeelde Catalaanse leider Oriol Junqueras vraagt vrijlating en nietigverklaring proces

De voormalige Catalaanse vice-minister-president Oriol Junqueras vraagt het Spaanse Hooggerechtshof om zijn vrijlating en het schrappen van zijn proces. Junqueras zit in Spanje een celstraf uit van 13 jaar. Hij is veroordeeld wegens zijn rol in de organisatie van een verboden referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Maar vorige week oordeelde het Europees Hof van Justitie dat hij tijdens zijn proces wel degelijk Europarlementslid was, en dus onschendbaar was.