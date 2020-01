Vlaamse topwetenschappers blikken vooruit: Bestaat er tegen 2030 een vaccin tegen kanker?

Ze is 34 jaar oud en daarmee de jongste wetenschapper van deze reeks. Toch moet kankeronderzoekster Damya Laoui niet onderdoen voor haar collega’s. In 2018 werd ze door het tijdschrift New Scientist uitgeroepen tot het grootste wetenschapstalent van Vlaanderen en Nederland. Het jaar voordien verscheen ze op de lijst van de "European Innovators under 35" van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology.