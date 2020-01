Vlaamse topwetenschappers blikken vooruit: "Over 10 jaar doen we thuis meting waar je nu nog bloedprik voor nodig hebt"

Daarmee speelt het ziekenhuis een absolute voortrekkersrol in Vlaanderen. Op die manier hoopt Vandervoort dan ook zijn patiënten stukken beter te kunnen helpen. "Soms voelen mensen zich niet serieus genomen door de arts als een hartprobleem niet aanwezig is op het moment van de consultatie. Met een monitoring op afstand kunnen we daar iets aan veranderen. Ook patiënten met een gekend hartprobleem kunnen we zo veel beter opvolgen."

"Door hen tijdig te verwittigen als we iets abnormaal zien, hopen we dat er veel minder mensen laattijdig op spoed belanden. Ten slotte kunnen we ook het effect van medicijnen die we voorschrijven veel beter in de gaten houden."