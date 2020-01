Vlaamse topwetenschappers blikken vooruit: Staat er in 2030 een kwantumcomputer in onze woonkamer? 

Maar ook voor de geneeskunde ziet Bertels toepassingen, bijvoorbeeld in het DNA-onderzoek. "Een gewone computer doet er nu minstens 2 à 3 dagen over om het DNA van een patiënt volledig uit te lezen en in bruikbare informatie naar de arts te sturen. Dankzij de kwantumtechnologie zullen we dat proces kunnen versnellen."

"Zeker als de technologie daarvoor bij de huisarts zelf aanwezig is. Dan stappen we binnen met een klacht en komen we een kwartier later buiten met een DNA-resultaat dat informatie geeft over onze gezondheid."

"Maar mijn stoutste droom is misschien wel dat deze technologie ooit mee aan boord gaat van de raketten waarmee Elon Musk mensen naar Mars wil schieten. Om ter plekke hun DNA uit te lezen indien nodig."