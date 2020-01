Vlaamse topwetenschappers blikken vooruit naar 2030: Hoe zullen we kunnen overleven op Mars?

Omdat Leys zo gepassioneerd en vol vuur vertelt, durven we het bijna niet te vragen. Maar is leven in de ruimte niet héél ver van ons bed? "Helemaal niet. Tegen 2030 is het de bedoeling dat we een bemand onderzoeksstation op de maan hebben. In eerste instantie om wetenschappelijk onderzoek te doen, zoals op Antarctica. Daaruit willen we onder andere leren hoe we op termijn mensen naar Mars kunnen sturen. Maar ik zie ons later ook gewoon leven of op reis gaan naar de maan."