Vlaamse topwetenschappers blikken vooruit: Kunnen we tegen 2030 botten en organen printen?

Nochtans zijn bijkomende investeringen van cruciaal belang. Want één van de grootste redenen waarom we nog geen werkende organen zoals het hart kunnen bouwen, is omdat er vaak nog geen goed bouwplan is. "Ook daar proberen we hier ons steentje toe bij te dragen. Niet alleen door te onderzoeken hoe een afgewerkt orgaan in elkaar zit, maar ook door de hele biologische ontwikkeling van zo’n orgaan onder de knie te krijgen. Zo kunnen we met onze levende implantaten veel vroeger in het proces ingrijpen."

"Neem nu het kraakbeen: daar willen we eigenlijk liever een stukje weefsel inplanten dat een voorloper is van het uiteindelijke kraakbeen. Op die manier kunnen de cellen in het lichaam zelf tot volledige ontwikkeling komen en is de kans groter dat ze volledig integreren."