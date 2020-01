Eva Hambach over vrijwilligen: "Als je een plek kan innemen binnen een organisatie, dan kom je terug"

De Warmste Week draaide dit jaar niet enkel om het ingezamelde geld. Onder het motto "Voor wie ga jij alles geven?" werden Vlamingen ook aangespoord om "tijd" te schenken, in de vorm van vrijwilligerswerk. Hambach is erg blij met de meer dan 2.600 vrijwilligers die samen zo'n 11.700 uur "gevrijwilligd" hebben. “Dat is een heel goed resultaat", zei Hambach vanmiddag in "Het Journaal". "Het was de eerste keer en we hebben gemerkt dat het heel vlot ging, qua inschrijvingen. We zijn meer dan tevreden."