Rotonde, ovonde noch kruispunt: waarom worden "zwarte punten" zoals in Bree soms halfslachtig heraangelegd? 

De pas heraangelegde kruising in Bree waar gisteravond een dodelijk ongeval gebeurde, is een schoolvoorbeeld van de soms halfslachtige manier waarop in Vlaanderen gevaarlijke plekken in het verkeer worden aangepakt. Dat zegt VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman. “Het Agentschap Wegen en Verkeer moet minder improviseren en zulke punten op een uniforme manier herinrichten als volwaardige rotondes of kruispunten. Enkel zo is de verkeerssituatie voor iedereen duidelijk en herkenbaar.”