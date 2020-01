Nederlandse koning Willem-Alexander in kerstboodschap: "Geluk mag geen obsessie zijn"

Willem-Alexander ging ook in op de viering van 75 jaar vrijheid, die volgens hem "intens wordt beleefd" in Nederland. Niet alleen door degenen die de oorlog hebben meegemaakt, maar ook door jonge mensen. "Ze zijn blij in een vrij land te wonen", aldus de koning. Hij benadrukte wel dat "vrijheid nooit gratis" is. "Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is."