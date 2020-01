Molotovcocktails voor makers van kerstfilm met homoseksuele Jezus: "Wij laten ons niet het zwijgen opleggen"

“Voor sommigen in Brazilië is het oké dat Jezus een slecht kantje heeft, dat hij drugs gebruikt, dat is geen probleem. Het probleem is dat hij homo is. Nee, hij kan niet homo zijn. En dat is wel apart, want Jezus is alles. God is zwart en blank en homo en hetero. God is alles. Het is meer homofoob om beledigd te worden door een homoseksuele Jezus dan om Jezus speciaal te maken."

En dat de Jezus in de special homo is, is volgens Porchat niet eens duidelijk. "We insinueren dat Jezus een nieuwe vriend heeft, en die nieuwe vriend is homo, maar ze hebben zich gewoon samen geamuseerd in de woestijn." Jezus komt er overigens goed uit, zegt Porchat. "Hij weert moedig de Duivel af en kiest er dan voor om God te volgen, te accepteren dat hij zijn zoon is."