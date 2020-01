Waar je ook gaat, wat je ook doet: drink niet als je rijdt. Dat is de oproep van het Fonds Emilie Leus, dat werd opgericht na de dood van de studente 10 jaar geleden. De stichting schakelt hiervoor de hulp in van acteur Herman Verbruggen, bekend als Marc Vertongen uit "F. C. de kampioenen".