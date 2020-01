Regen houdt bosbranden in Australië voorlopig niet tegen, brandweer raakt uitgeput

Inmiddels is al meer dan 3 miljoen hectare bos ten noorden, westen en zuiden van Sydney in vlammen opgegaan, zegt de brandweer. Dat is ongeveer evenveel als de oppervlakte van België. Acht mensen kwamen om het leven, onder wie twee brandweervrijwilligers. Een duizendtal woningen is in vlammen opgegaan.

Door de uitgestrektheid van Australië lukt het niet om overal een professioneel brandweerteam te hebben. Een groot deel van de brandweerlieden zijn dan ook vrijwilligers. Ze zijn al wekenlang in de weer, zonder dat ze daarvoor betaald krijgen. Ze raken uitgeput en er is ook een tekort aan geld en materiaal. Vanuit Canada, de VS en Nieuw-Zeeland zijn tientallen brandweermannen aangekomen om de lokale brandweer bij te staan.