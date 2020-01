Auteur Ari Behn, de ex-man van de Noorse prinses Märtha Louise, is overleden

Het brede publiek leerde Behn pas kennen in 2002 toen hij met Märtha Louise trouwde, de dochter van de Noorse koning Harald V en de zus van kroonprins Haakon. Op dat moment was hij geen onbesproken figuur. Zo was hij in opspraak gekomen met een documentaire die hij had gemaakt over prostituees in Las Vegas die cocaïne gebruikten.