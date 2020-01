Podcast De Tijdschijf: Sam Bettens selecteert uit zijn platenkast deze drie nummers die over hier en nu gaan

Een uitzonderlijke man in de Tijdschijf: Sam Bettens, the artist formerly known as Sarah Bettens. Frontvrouw van K’s Choice, en sinds kort frontman van Rex Rebel. Voor de fans: hij gaat ook door met K’s Choice. Sam Bettens "walks his talk", of misschien moet ik zeggen: "talks his walk". Hij is een goed half jaar bezig met zijn transitie, en staat op de barricades voor de rechten van transgenders. Zelden zulk een openhartige man geïnterviewd. Recht in zijn schoenen, goed in zijn vel ook, dat straalt Sam Bettens uit. Luister naar zijn muzikale wereldbeeld in de podcast, of kijk ernaar in beeld.