Waar is de Kerstman? Vraag het aan het Amerikaanse leger

Elk jaar op kerstavond volgt de militaire dienst NORAD de Kerstman als hij op de Noordpool vertrekt voor zijn opdracht: miljarden cadeautjes uitdelen over de hele wereld. En NORAD laat de hele wereld rechtstreeks meegenieten op een aparte website (www.noradsanta.org).

De Kerstman reist de wereld rond in een slee die voortgetrokken wordt door negen rendieren, waarvan Rudolf -met de rode neus- er uiteraard eentje van is. Rudolf speelt nog een ándere opvallende en belangrijke rol: het is dankzij "infraroodreceptoren in de neus van Rudolf" dat NORAD technisch in staat is om de Kerstman te volgen.

En die rendieren zetten er vaart achter: de Kerstman en zijn gevolg reizen aan een snelheid die hoger ligt dan die van een F-15-gevechtsvliegtuig. Gisteren om 12.01u nam NORAD de eerste tekenen van "activiteit aan de Noordpool" waar, 24 uur later kon de militaire dienst meedelen dat de Kerstman weer veilig thuis was. In totaal heeft hij 7.574.576.003 geschenkjes afgeleverd. Op de website kan je foto's en filmpjes zien van enkele hoogtepunten van zijn reis.

(tekst gaat voort onder de filmpjes)