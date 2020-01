Wolf doodt kangoeroe en verwondt een andere in Balen: "Lijkt absurd, maar het is echt waar"

"Wolven zijn opportunisten", legt Loos uit. "Ze gaan altijd voor een maximale prooi met een minimale inspanning, dat was hier dus vrij gemakkelijk. Maar ze zijn ook super efficiënt en in dat opzicht is het een wonder dat die tweede kangoeroe (foto boven) is kunnen ontsnappen, want van een wolf verwacht je een dodelijke halsbeet, maar dat heeft ie gelukkig niet meegemaakt, dus dat komt vast wel goed met die tweede kangoeroe. Maar die eerste is gewoon meegenomen en die is echt niet meer in leven."