Infovergadering met alle partners

“De meningen zijn verdeeld over de komst van het centrum en we waren ook geen vragende partij”, zegt burgemeester Hans Vandenberg. “ Maar we moeten onze humanitaire plicht vervullen. Het zijn gezinnen met jonge kinderen. We hebben juist de warmste week gehad en ik vind dat we nu ook ons hart moeten tonen en die mensen opvangen.” De gemeente heeft al twee brieven verzonden om de buurtbewoners te informeren, en organiseert nu dus ook een infovergadering. Die vindt volgende week vrijdag 3 januari plaats, het Rode Kruis, Fedasil en de politie zullen aanwezig zijn.

Donaties en vrijwilligerswerk

“Als mensen speelgoed of kleding willen doneren of vrijwilligerswerk willen doen, dan kunnen ze dat best doen via het Rode Kruis”, zegt burgemeester Vandenberg. Inwoners van Bekkevoort die meer informatie willen kunnen die ook vinden op de website van de gemeente. Het centrum zal in totaal 5 weken open zijn en er komen vooral families uit Afghanistan, Syrië, El Salvador en Eritrea.