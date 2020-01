Politieachtervolging eindigt in gracht in Dranouter: agent lichtgewond, twee personen nog op de vlucht

Gisteren is in Dranouter in West-Vlaanderen een politie-achtervolging in de gracht geëindigd. Zowel de politiecombi als het verdachte voertuig kwamen in de gracht terecht. De bestuurder van het verdachte voertuig kon worden opgepakt. Twee passagiers sloegen te voet op de vlucht en zijn nog altijd voortvluchtig.