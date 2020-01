3 bergbeklimmers omgekomen in Italië, lawines in Zwitserland en Oostenrijk 

In Zwitserland zijn zeker twee skiërs lichtgewond geraakt bij een lawine in het Andermatt-skiresort. Vier mensen werden ongedeerd uit de sneeuw gehaald. Er wordt nog gezocht naar eventuele vermisten.

In Oostenrijk waren er kort na elkaar drie lawines in het skigebied Ankogel. Eén daarvan gebeurde buiten de piste. Twee skiërs werden bedolven onder de sneeuw maar konden zich op eigen kracht bevrijden. Het is niet duidelijk of er nog vermisten zijn. Er is een grote reddingsoperatie aan de gang. Het lawinegevaar in de regio staat momenteel op drie op een schaal van vijf.

Gisteren nog werd een bedolven skiër op het nippertje gered in Oostenrijk. Een 26-jarige man was buiten de piste gaan skiën en niet teruggekeerd. Zijn familie sloeg alarm en reddingswerkers konden de man uiteindelijk lokaliseren dankzij zijn radiozender. De Oostenrijker lag al vijf uur lang bedolven onder een meter sneeuw. Hij was ernstig onderkoeld, maar kwam er verder ongedeerd vanaf.