Een wereldexpo in Dubai, Vlaamse Meesters en bejaarde striphelden: dit heeft cultureel 2020 voor u in petto

Dichter bij huis plaatst onder andere BOZAR in Brussel de muziek van Beethoven centraal. Noteer zeker ook 21 juni in uw agenda: die dag spelen orkesten in heel Europa alle symfonieën, de eerste om 13 uur in Bonn, de negende om 21 uur in Wenen. Brussel is om 16 uur aan de beurt. De Vierde van Beethoven weerklinkt die zondag gratis en voor niets in het Jubelpark. En de Rode Duivels spelen die dag niet, u heeft geen excuus.