De vijf boeken die het leven van Jeroen Meus hebben veranderd

Jeroen heeft al vaker openhartig gepraat over z'n broer die ongeneeslijk ziek is. Het heeft hem veranderd, ook op leesvlak: "Ik heb altijd heel hard gewerkt, maar sinds m’n broer ziek is geworden is mijn leven overhoop gehaald, en nu maak ik tijd voor belangrijke zaken, en lees ik veel. En ik heb nog veel in te halen." De roman "Het achtste leven", over acht leden van dezelfde Georgische familie, was in elk geval een schot in de roos.