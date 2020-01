Gentse doe-het-zelfzaak: "Verkopen tot 10 keer meer rookmelders"

Het zijn hoogdagen voor doe-het-zelfzaken: geen kerstcadeaus, maar wel rookmelders gaan vlot over de toonbank. Vanaf één januari 2020 zijn ze verplicht in elke Vlaamse woning. Alleen al bij de HUBO aan het Gentse UZ verkochten ze de voorbije twee maanden zowat 1.600 exemplaren. “Ter illustratie: vorig jaar waren dat er ongeveer 150”, weet zaakvoerder Jean-Paul De Coninck. Niet enkel nieuwe klanten komen langs. “Ik heb er al twee in huis. Eén in de benedengang en één op de eerste verdieping”, vertelt Tine (22). “Technisch gezien was ik dus al in orde met de nieuwe wetgeving. Maar aangezien ik ‘s nachts mijn smartphone oplaad in m’n kamer, wil ik er daar ook één.”

Nu voor iedereen verplicht

Vanaf één 1 januari 2020 zijn de toestelletjes verplicht in elke Vlaamse woning. In 2003 legde de overheid die verplichting al op aan nieuwbouw- en renovatiewoningen. In 2012 volgden ook huurwoningen, studentenstudio’s en sociale woningen. De brandweerzones voerden de voorbije weken stevig campagne om mensen te stimuleren om een rookmelder te kopen. Niet alleen om in orde te zijn met de wet, maar vooral uit veiligheidsoverwegingen. Elk jaar sterven ongeveer 100 mensen bij een brand. Niet het vuur, maar de rook is daarbij de gevaarlijkste factor. Slachtoffers stikken vaak nog vóór de vlammen hen bereiken.

Rookmelder als kerstcadeau

“'s Nachts kan je niet ruiken, waardoor je kwetsbaarder bent. Een rookmelder waarschuwt je ook dan als er brand uitbreekt. Mensen beseffen dat, de campagne slaat aan”, vertelt Alisa Coessens van de Brandweerzone Centrum. “Rookmelders verschijnen onder de kerstboom als cadeau. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.”