Europees commissaris Frans Timmermans schrijft emotionele afscheidsbrief aan Britten: "Mijn hart breekt"

De Nederlandse topdiplomaat Frans Timmermans is sinds 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie. In een open brief in de Britse krant "The Guardian" schrijft hij over het hartzeer dat de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, hem bezorgt. "Mijn liefdesbrief aan Groot-Brittannië". Het leest als een afscheidsbrief van een gedumpte partner die zijn liefde niet kan en wil vergeten.

Timmermans beschrijft hoe belangrijk de Britten in zijn leven geweest zijn, al van jongs af aan. "Toen jullie toetraden tot de EEG (voorloper van EU, red), was ik 12 en zat ik op een van jullie scholen. In Italië, in Saint George's British International School (...) Sindsdien zijn meer dan 40 jaar voorbijgegaan. Er is zoveel gebeurd. Mijn familie ging terug naar Nederland, ik studeerde daar en in Frankrijk. Ik trouwde, kreeg kinderen, deed mijn militaire dienst, werkte als diplomaat, scheidde, trouwde opnieuw, zat in het parlement en in de regering, en nu zit ik in de Europese Commissie. Groot-Brittannië was er altijd."