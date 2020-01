Vlaamse wetenschappers vinden methode om kleinste microplastics op te sporen

Toch zou de methode, als ze op punt staat, wel eens veel succes kunnen hebben. Want microplastics worden beschouwd als een groot probleem. Ze komen niet alleen voor in rivieren en zeeën, maar ook op de ijskappen en op hoge bergen. Wat doet vermoeden dat ze ook in de lucht zitten en dus ingeademd kunnen worden.

Bovendien zitten microplastics ook in drinkwater en in voedingsmiddelen. Ook via die weg kunnen ze in ons lichaam geraken. Of ze daar schade aanrichten, is nog niet duidelijk. Maar de wetenschap is wel bezorgd.

De methode die Vanhaecke en Tirez gevonden hebben, laat in ieder geval toe de aanwezigheid van microplastics beter te monitoren.