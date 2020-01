Heel wat inbraken in Leuven tijdens kerstdagen: "Inbrekers nemen geen kerstvakantie"

Met kerstavond en op kerstdag waren er een vijftiental inbraken in Leuven en de deelgemeenten. In Wilsele bijvoorbeeld werd ingebroken in drie aanpalende woningen in de Louis Woutersstraat. Maar ook in Kessel-Lo waren er een zevental inbraken of pogingen tot inbraak. De inbrekers namen vooral sieraden, cash geld en laptops mee. "Het is bijna een traditie te noemen", zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie.