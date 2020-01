Het gaat weer goed tussen Congo en België: eerste ministerieel bezoek in twee jaar tijd aan Kinshasa

President Tshisekedi heropende in maart het Schengenhuis en hij bracht in september een officieel staatsbezoek aan België. Nu is het de beurt aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Goffin om de plooien helemaal te gaan gladstrijken. Eind januari 2020 is president Tshisekedi een jaar aan de macht. In juni viert het land de 60e verjaardag van zijn onafhankelijkheid van België.