Vuurzee verwoest Chileense havenstad Valparaiso, regering: "Branden zijn wellicht opzettelijk aangestoken"

Sinds kerstavond stonden grote delen van de Chileense havenstad Valparaiso in brand. De brand brak uit op de heuvels van Rocuant en San Roque, en verspreidde zich daarna naar de huizen van hout en staalplaten. Door de hoge temperaturen (in Chili is het momenteel zomer) en de sterke wind kon het vuur zich snel verspreiden. Het vuur is nu grotendeels onder controle, maar op de beelden is te zien hoe de vlammen om zich heen grepen.

Lees verder onder de foto: