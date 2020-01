Belgische vrouw die meewerkte met terreurgroep IS laat verzet tegen veroordeling vallen

De twee zussen konden ontsnappen uit een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië en de grens met Turkije oversteken. Ze werden opgepakt en door de Turkse autoriteiten teruggestuurd naar België. Op 29 november landden ze op de luchthaven van Zaventem en werden ze meteen overgebracht naar de gevangenis.

De vrouw die haar verzet laat vallen, verblijft in de gevangenis van Antwerpen, waar ze geen contact mag hebben met de andere gevangenen. "Verschillende diensten volgen haar nu op en ze wordt ook begeleid door een islamconsulent. Ze beseft dat ze een ernstige fout heeft begaan en wil haar best doen om zich terug te integreren in de maatschappij", zeggen haar advocaten.

Haar zus verblijft nog altijd in de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge. Ze werd in Syrië geraakt door granaatscherven en kan niet meer zelfstandig stappen. Vandaag kwam ze toch naar de rechtbank in Antwerpen waar haar zaak werd ingeleid. Twee agenten hielpen haar de rechtszaal in. De correctionele rechtbank van Antwerpen zal haar verzet behandelen op 19 maart.