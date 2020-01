Israël valt doelwitten van Hamas aan in Gaza als reactie op raketaanval, premier Netanyahu van podium gehaald na sirenes

Gisteren nog zei Netanyahu dat zijn goede banden met de Russische president Vladimir Poetin ervoor gezorgd hebben dat het niet tot een conflict is gekomen tussen Israël en Rusland. "Poetin heeft gezegd dat er zonder onze band misschien al wel een militaire confrontatie was geweest tussen onze landen", zei hij volgens de televisiezender van het leger. "Het is vaak bijna tot een conflict gekomen. Onze vliegtuigen zijn in een krap luchtruim al bijna in botsing gekomen met Russische vliegtuigen."

Israël valt regelmatig doelwitten in Syrië aan, om de militaire invloed van aartsvijand Iran in het land terug te dringen. Rusland, een bondgenoot van het Syrische regime, heeft al vaker kritiek geuit op de Israëlische aanpak.