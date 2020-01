Italiaanse minister van Onderwijs stapt op omdat hij niet genoeg geld krijgt

Minister Fioramonti diende zijn ontslag maandag in bij de Italiaanse premier Giuseppe Conte, nadat in het Italiaanse parlement de definitieve begroting voor volgend jaar goedgekeurd was. Het nieuws is nu pas bekend geraakt. Fioramonti was pas in september aangesteld als minister. Toen al sprak hij klare taal en zei hij dat hij zou opstappen als het budget niet met 3 miljard euro verhoogd zou worden.

In een Facebook-post geeft Fioramonti meer uitleg bij zijn ontslag. "Ik had mijn functie opgenomen met als enige doel op een radicale manier de trend van tientallen jaren om te buigen die scholen, universiteiten en onderzoek in de problemen gebracht heeft." Volgens hem heeft de Italiaanse regering te weinig moed getoond om te investeren in een sector die "de echte toekomst voor ons allemaal" is.



In de korte tijd dat Fioramonti minister was, liet hij meermaals van zich horen. Zo stelde hij voor om (extra) belastingen in te voeren op vliegtickets, plastic en suikerrijk eten om geld voor onderwijs binnen te halen. Ook was hij voorstander van verplichte lessen over klimaatverandering.