2 kangoeroes doodgebeten in Beringen: "Waarschijnlijk niet het werk van een wolf"

Wie zou deze kangoeroe dan wel gedood kunnen hebben? "We vergeten al snel dat er in Vlaanderen 625.000 honden zijn en welgeteld 2 wolven", zegt Loos. "Alles moet dus wat in perspectief geplaatst worden, niet alles is de schuld van de wolf. Maar als we zeker zijn dat het de wolf is geweest, zoals in Balen, gaan we er niet flauw over doen en melden we dat ook."

We zijn nu al enkele dagen verder, dus wellicht wordt het moeilijk om definitief uitsluitsel te geven. "Dat is best laat, ik weet niet of er nog DNA-stalen genomen kunnen worden. Dus het is niet zeker of we zullen weten wie de dader is. Daarom zou ik iedereen willen aanmoedigen om nieuwe waarnemingen te melden via de website welkomwolf.be."