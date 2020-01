Kind lichtgewond na brand in woning in Beersel

De brand werd rond tien uur vanmorgen ontdekt. Het vuur woedde erg hevig en verschillende brandweerploegen kwamen ter plaatse. Intussen is het vuur onder controle, maar de brandweer blust nog na. "Het was een uitslaande brand", vertelt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). "De brand heeft zich ook lichtjes verplaatst naar de woning ernaast. Er is één lichtgewonde, het gaat om een kindje dat is afgevoerd naar het ziekenhuis."

Het huis waar de brand uitbrak is onbewoonbaar, het naastgelegen huis liep ook zware schade op aan het dak. Ook een derde huis liep rook- en waterschade op. De bewoners worden voorlopig opgevangen bij de buren. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk.