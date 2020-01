KU Leuven werkt mee aan eerste Belgische officiële opleiding tot imam

De Vlaamse, Brusselse en Waalse regeringen hebben de bevoegdheid om moskeeën te erkennen. In een erkende moskee moet altijd minstens één erkende imam zijn.

Koen Geens (CD&V), die als minister van Justitie de imams die erkend worden door de Moslimexecutieve moet betalen, is heel tevreden dat de imamopleiding er nu is. Met de opleiding wil de Belgische overheid de buitenlandse invloed in moskeeën terugdringen, aldus Geens. De imamopleiding was overigens ook een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie, die werd opgericht na de aanslagen van 22 maart 2016.

"Het is belangrijk voor ons dat de erkenning van imams gebeurt op basis van objectieve criteria", gaat Geens verder in "De ochtend" op Radio 1. Zo'n opleiding is daar het ideale instrument voor."