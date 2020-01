Minister Maggie De Block wil opnieuw asielzoekers onderbrengen in Koksijde, gemeente heeft dit liever niet

In 2016 ving Koksijde al eens tijdelijk 300 mensen op in een aantal leegstaande gebouwen van de luchtmachtbasis. Nu vraagt minister De Block de kustgemeente om dat opnieuw te doen, voor 400 asielzoekers. Maar de burgemeester gaf een negatief advies. "Laat me duidelijk zijn: zeker niet omwille van humanitaire redenen", zegt Vanden Bussche. "We begrijpen heel goed dat er een opvangprobleem is. Maar er is een groot veiligheidsprobleem als dit zou doorgaan.”