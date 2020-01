Minstens 16 doden bij doortocht van tyfoon op Filipijnen

Phanfone volgt hetzelfde traject als tyfoon Hayan die in 2013 de Filipijnen teisterde en 7.300 mensenlevens eiste. "Hij is als de kleine broer van Hayan", zegt de woordvoerder van het plaatselijke rampencentrum in de Visaya-eilanden. "Hij is minder verwoestend, maar hij trekt langs dezelfde weg over het land heen."

De Filipijnen worden gemiddeld door twintig tyfoons per jaar getroffen. Phanfone was de 21e. De laatste jaren zijn die grote stormen alsmaar heviger.