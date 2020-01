De beroemde Amerikaanse muziekproducer Phil Spector wordt 80 vandaag, in de gevangenis wel, want de man zit al tien jaar vast voor moord. Maar voor hij daar terecht kwam, drukte het muziekgenie Spector z'n stempel op de popmuziek. Hij was de producer van artiesten als The Ronettes, Ike en Tina Turner en zelfs The Beatles.