Niet tevreden met uw kerstcadeau? De Kringwinkel in Antwerpen geeft een kortingsbon in ruil

Bij De Kringwinkel verwachten ze dat dit veel succes zal hebben. “In deze periode merken we altijd een verhoogde toestroom van gloednieuwe spullen waarvan we vermoeden dat het om foute cadeaus gaat", zegt Louise Vrints van De Kringwinkel. "Mensen hebben in de vakantie ook meer tijd om ze te komen brengen.” Het gaat vaak om kledingstukken, maar er zijn ook veel boeken bij. "Vaak met het inpakpapier er nog bij."

Anoniem

"Mensen kunnen hun cadeau natuurlijk ook tweedehands verkopen maar dan lopen ze het risico dat ze betrapt worden door de schenker. Bij ons kan het anoniem geschonken worden en wij zullen het niet verder vertellen", aldus Vrints.

Je kan foute kerstcadeaus binnenbrengen tot en met 4 januari in de 9 Kringwinkels in de regio Antwerpen. Dat is in de stad en in de districten, maar ook in Kapellen, Brasschaat en Schoten.