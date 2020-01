Onderzoek naar mogelijke poging tot ontvoering van 13-jarig meisje in Holsbeek

Een onbekende man achtervolgde het meisje op het Meesbergpad in Holsbeek. Dat is een landelijke en afgelegen weg in de buurt van de Chartreuzenberg. Hij greep het slachtoffer bij de arm en probeerde haar in zijn witte bestelwagen te duwen. Die poging mislukte. Het meisje rukte zich los en kon ontkomen.

De ouders van het slachtoffer stapten meteen naar de politie in Leuven. Speurders van de lokale politiezone hielden een buurtonderzoek. Dat leverde alleen informatie op over de bestelwagen. De vermoedelijke dader is voortvluchtig.